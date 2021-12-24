"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"

Какое химического оружие США могли поставлять на Украину и как его могут применить

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставили Украине химическое оружие, которое было переброшено на линию соприкосновения в Донбассе. «Газета.Ru» разбиралась, что за вещества Вашингтон мог поставлять на Украину и чем может обернуться их боевое применение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

«Все знают, что США привозили разные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. Есть такой тип химического оружия - ботулотоксин, он вызывает ботулизм, проще - паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», - сказал представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в эфире программы «60 минут» на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что, по его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен другой контейнер, «его вес составлял 300 килограмм, там находилось боевое отравляющее вещество - бензоксазепин, оно применяется в виде аэрозоля. «Все это было свезено в Харьковскую область, там есть артиллерийские склады недалеко и быстро можно доставить к линии соприкосновения. Это касаемо химических веществ, о которых мы знаем», - добавил Басурин.

Он также заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские ЧВК, они «готовят огневые точки, подчиняются определенным людям, у них нет общего командования со стороны вооруженных сил Украины».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отрицает информацию о том, что в подконтрольной Киеву части Донбасса находятся американские частные военные инструкторы и химические компоненты.

«Категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины», - написал Николенко на своей странице в Facebook.

«Ботулотоксин применяли в годы Второй мировой войны. Он весьма плохо растворяется в воде, поэтому очень страшен как яд контактного действия. Украинцы могут отравить воду Северского Донца, а эта река проходит через города ДНР и ЛНР. Бензоксазипин же не столько отравляющее вещество, сколько сильно раздражающее. Самое опасное в этой истории - возможное отравление питьевой воды в Луганске и Донецке. Нужно провести операцию по предотвращению и ликвидации возможности такого шага», - рассказал «Газете.Ru» военный химик, эксперт комитета по обороне Госдумы России, один из создателей отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

По его словам, в отличие от ядерного, химическое оружие, особенно последние образцы, намного выгоднее экономически. «Живая сила поражена, а вся матчасть - цела, достаточно ее обработать или применять умные вещества, которые сами умрут через некоторое время. Поэтому наступающие силы умеют и знают, как бороться с собственными химическими компонентами», - сказал эксперт.

Ринк подчеркнул, что США заставили разоружиться Россию, но оставили себе 30% современного химоружия. «То же самое и в Англии. Химические центры в этих странах процветают и развиваются, в то время как российские - нет. На Украине есть люди, которые умеют делать кое-что интересное. Украинские мозги - шикарные мозги в плане научных возможностей. Россия работала с украинскими институтами и специалистами», - сказал Ринк.

По словам зампреда комитета по обороне Госдумы Юрия Швыдкина, поставки химического оружия США на Украину являются грубым нарушением конвенции ООН о запрете разработки, производства и накопления запасов токсического оружия.

«Убежден, что эти поставки осуществляются не просто ради красивого словца, а готовятся провокационные действия со стороны ВСУ при поддержке США. Это заключается в возможных химических атаках, как в отношение жителей ЛНР и ДНР, так и жителей Украины с целью обвинить в этом независимые республики и Россию, создав тем самым условия для ведения активных боевых действий непосредственно в отношение ДНР и ЛНР», - сказал Швыдкин.

По его мнению, логика США действует против логики здравого смысла, но Украина - полигон для воплощения геополитических интересов США. «Поэтому они используют ее в своих целях, при этом не заботясь ни о безопасности европейского континента, не задумываясь о жертвах, которые могут быть», - считает эксперт.

По словам депутата Народного совета ДНР Мирослава Руденко, подобное США творили в Сирии, где «Белые каски» неоднократно пытались организовать химические провокации, чтобы оправдать удары по правительственным войскам САР.

«США демонизируют Донбасс, планируют обвинить независимые республики и Россию в возможных химических атаках. Это - еще один из показателей потери суверенитета Украины - она превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада, где на гражданах, как на кроликах, будут проводить опыты», - заключил Руденко.

Ирина Альшаева