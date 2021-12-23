Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли западной Беларуси.

На прошедшей неделе, 13 декабря, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что действия внешнеполитической службы Европейского союза в связи с наплывом мигрантов на границу ЕС с Беларусью являются успехом европейской дипломатии.

«Есть ситуации, когда нам удалось преградить путь негативному развитию и избежать вспышки кризиса. И это случай миграционной обстановки на границе с Беларусью. Благодаря интенсивным дипломатическим демаршам мы были в состоянии сдержать миграционный поток, направленный Беларусью в Европейский союз», – сказал он.

Его белорусские коллеги не стали тянуть с ответом и высказали свою точку зрения по данному поводу, указав при этом, что если применение водометов, слезоточивого газа, собак и дубинок против обездоленных женщин и детей это европейская дипломатия, то она заслуживает всего лишь сожаления.

«Очень жаль европейскую дипломатию, если они мыслят такими категориями. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия», – подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Философ Нассим Талеб называет таких деятелей интервенционистами. Прискорбно, что судьбы людей для них – лишь очередное воображаемое поле боя», – добавил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Казалось бы, картина ясная и привычная – европейская дипломатия хвастливо отчитывается о победе, белорусская – указывает на то, какими методами эта якобы победа была достигнута.

Не понятен только один момент. Если Евросоюз «одержал победу» над беженцами и разрешил кризис на польско-белорусской границе, то, что там (на границе) до настоящего момента делает польская группировка войск?

Кстати, группировка серьезная.

На польской территории в непосредственной близости у белорусской границы находятся: 10-ая танковая бригада 11-й бронекавалерийской дивизии, на вооружении которой состоят танки «Леопард», САУ 2С1 «Гвоздика», РСЗО «Лангуста»; 12-ая механизированная бригада из состава 12-й механизированной дивизии, штатным вооружением которой являются колесные БМП «Росомаха»; 15-я механизированная и 9-я бронекавалерийская бригады 16-й Поморской механизированной дивизии, имеющие в своем составе танки PT-91 «Twardy», и 15 полк противовоздушной обороны (ЗРК «Куб») из состава все той же 16-й механизированной дивизии.

Помимо перечисленного, в составе группировки имеются две бригады тылового обеспечения центрального подчинения – 1-я Поморская и 10-я Опольская бригады тыла.

И это неудивительно – для нормального функционирования всей этой массы войск у границы необходимы сотни тонн ГСМ, продовольствия и вещевого имущества в сутки.

Кроме того, есть там и десантные части – 6-я воздушно десантная бригада и подразделения спецназа («Нил»). Кстати, среди них присутствуют инструкторы по воздушно-десантному обеспечению, которые выполняют задачи по десантированию вооружения и военной техники парашютным способом.

И, как вишенка на торте, в боевых порядках засветилась войсковая часть «Коммандос» (в/ч 4101) – спецподразделение вооружённых сил Польши, личный состав которого подготовлен к решению широкого круга тактических задач: партизанские действия, ведение разведки, рейдов, налётов и засад, проведение диверсионно-подрывных операций.

Итак, за довольно короткий промежуток времени Польша перебросила на восточную границу более 15-ти тысяч военнослужащих, около сотни танков, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы ПВО, бригады тылового обеспечения, воздушно-десантные части и подразделения сил специальных операций. Построила развитую инфраструктуру для обеспечения функционирования созданной группировки. При этом одновременно нарушила все региональные и международные договоренности об ограничении военной деятельности.

Кстати, еще одна дивизия (18-я) размещена под Варшавой (на расстоянии суточного перехода от Бреста). Личный состав этого самого сильного соединения не учитывается польской пропагандой, так как к границе их не перебрасывали.

Если кто-то думает, что эта ощетинившаяся пушками, танковыми орудиями и зенитными ракетами армада стоит и напряженно смотрит в сторону Беларуси – не идут ли злобные мигранты, тот глубоко заблуждается. С войсками активно проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На полигоне Ожиш проведено учение с 9-й танковой бригадой из состава 16-й механизированной дивизии, на полигоне Новая Демба – с подразделениями 1-й танковой, 19-й механизированной и 21-й горно-пехотной бригад 18-й механизированной дивизии.

Чуть позднее с 9-й танковой и 15-й механизированной бригадами 16-й механизированной дивизии проведено учение "Tumak-21" в непосредственной близости от границы с Беларусью. В этих маневрах приняла участие и батальонная тактическая группа НАТО.

Даже с военнослужащими 1-й Поморской бригады тылового обеспечения провели тактическое учение.

Но особое внимание обращает на себя направленность вопросов, которые отрабатывались в ходе этих маневров:

форсирование водной преграды – 9-я танковая бригада;

совместное действие танков «Леопард-2А5» и Т-72М1 – 1-я танковая и 19-я механизированная бригады;

взаимодействие наступающих пехотных подразделений 21-й горно-пехотной бригады и артиллерии дивизионного подчинения;

прорыв глубокоэшелонированной обороны противника – подразделения 1-й танковой, 19-й механизированной и 21-й горно-пехотной бригад 18-й механизированной дивизии;

взаимодействие танковых и инженерно-саперных подразделений – саперы 1-й танковой бригады 18-й механизированной дивизии отработали создание минного поля с помощью систем дистанционного минирования «Kroton» (тактика применения танковых войск предусматривает создание минных полей на флангах атакующих подразделений для предотвращения фланговых ударов противника).

Здесь даже не получается использовать глубокомысленную фразу «информация наводит на размышления». Здесь все очевидно – в рамках мероприятий польские военные отработали исключительно наступательные элементы действий войск.

Если кто-то еще сомневается, то для него «последний гвоздь в крышку» – в ходе учения, проведенного с 1-й Поморской бригадой тылового обеспечения, были отработаны вопросы по отражению нападения диверсионных групп противника на автомобильную колонну!

В каком случае эти навыки могут пригодиться польским тыловикам? Ответ очевиден. Только тогда, когда подразделения бригады будут проводить колонны с военно-техническим имуществом по враждебной территории (временно захваченной польскими военными).

И после этого министр обороны Польши Мариуш Блащак продолжает убеждать мировую общественность, что созданная у границ Беларуси 15-ти тысячная ударная группировка польских войск предназначена для «противодействия мигрантам»?

Еще несколько наблюдений.

В приграничье с Беларусью министерство обороны Польши организовало набор добровольцев в войска территориальной обороны.

23 ноября в расположение 16-й мд Войска Польского с целью проведения рекогносцировки польско-белорусской границы прибыла группа эстонских военнослужащих.

Позднее к ним присоединились британские военнослужащие. Официально военные инженеры из Великобритании должны заниматься восстановлением временного заграждения и обслуживанием дорожных направлений (неужели инженеры 16-й мд не в состоянии справиться с такой тривиальной задачей?).

В Сокулке (16 километров от белорусской границы, Гродненское направление) 9-й батальон управления 16-й мд приступил к развертыванию системы управления соединения.

В состав батальона входят две роты связи (развертывание командного и запасного командного пунктов управления дивизии), рота базовых узлов (развертывание передового пункта управления), комендантская рота (осуществление охраны и обороны командных пунктов) и рота тылового обеспечения.

16 декабря Мариуш Блащак провел официальную церемонию передачи шести новых бронированных командных машин на платформе колесных БМП «Росомаха» представителям этого батальона.

Новые бронированные командные машины на базе БМП «Росомаха» позволяют осуществлять управление подразделениями на оперативном и тактическом уровне как во время марша, так и в районе сосредоточения. Но в первую очередь они являются составной частью передового пункта управления 16-й мд, создаваемого для обеспечения непосредственного руководства силами и средствами соединения на отдельных направлениях.

А теперь вывод относительно того, что же происходит на польско-белорусской границе. Про мигрантов-беженцев даже упоминать неудобно. Пусть это остается на совести Блащака.

На наших глазах завершается оперативное развертывание войск, суть которого заключается в создании и построении войсковых группировок на заданных операционных направлениях.

В данном случае это Гродненское (16-я мд), Волковысское (12-я мд) и Брестское (11-я бркд) направления. 18-я мд – во втором эшелоне оперативного построения войск на Брестском направлении.

Следует заметить, что оперативное развёртывание войск – важнейший элемент стратегического развёртывания вооружённых сил (здесь – Войска Польского), которое включает в себя перевод вооружённых сил на военное время с проведением мобилизации и созданием группировок войск для вступления в войну.

Оценка проведенного под прикрытием «миграционного кризиса» объема работ позволяет с высокой вероятностью предположить, что большая часть мероприятий по стратегическому развёртыванию Войска Польского уже выполнена. Осталось только перебросить (по сигналу) на восточную границу находящиеся пока в пунктах постоянной дислокации недостающие соединения и воинские части со штатным вооружением, военной техникой и запасами материальных средств и Польша к развязыванию агрессии против Беларуси готова.

Размах практических мероприятий в совокупности с высокопарными заявлениями представителей польского политического истеблишмента наводит на мысль, что Варшава решила, как минимум, передвинуть границу на рубеж 1939 года и опять стать обладательницей Восточных Кресов (это так поляки называют белорусские земли к западу от Минска).

А вот, например, в близкой к нынешнему польскому правительству газете «Gazeta Polska Codziennie» (GPС), один из авторов, сначала «уличив» Россию в «агрессивной слабой политике», утверждает, что «Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшие в нее народы».

«На Висле уже живут, учатся, работают и занимаются бизнесом миллионы украинцев и десятки тысяч белорусов. Новые украинские и белорусские элиты будут свободно говорить по-польски и испытывать к нашей стране теплые чувства, а поэтому им захочется укрепить связи между своей родиной и Варшавой. Польша должна будет пойти им навстречу», – рассуждает автор.

«Мы можем начать распространять свое влияние на Беларусь и Украину, сталкиваясь с меньшим сопротивлением Москвы и получая поддержку других держав, а также самих украинцев и белорусов. Мы можем пойти даже дальше, чем 400 лет назад, и не только восстановить Первую Речь Посполитую, но и объединить весь регион Междуморья», – уверенно заявляет шляхтич.

Прямо по Ильфу и Петрову – эдакие розовые мечты голубого воришки.

А если серьезно, то при объективном анализе ситуации создается впечатление, что польское руководство действительно считает, что возможности создаваемой ими ударной группировки при поддержке партнеров по НАТО и в сочетании с тенденциями в военно-политической региональной и мировой обстановке способны обеспечить ей военное превосходство над Беларусью и осуществить аннексию ее западных территорий силовым путем. В крайнем случае, отхватить хотя бы кусок земель от Гродненской и Брестской областей вдоль границы, проведя военную операцию с ограниченными целями.

Что-то подсказывает, что уверенность польского руководства в реализации своих замыслов, как, впрочем, и сами замыслы берут свое начало несколько западнее Варшавы. Может быть то, что похожая ситуация складывается и на южной границе Беларуси?

Как считает военный эксперт, профессор Академии военных наук России, полковник запаса Александр Тиханский, под предлогом парирования «миграционных угроз» и нападения с территории Беларуси на самом деле Киев скрытно создает у ее южной границы мощный армейский корпус.

Об этом достаточно подробно и со знанием вопроса на страницах информационного ресурса «Свободная Пресса» рассказал военный аналитик Сергей Ищенко.

С выводами аналитика нельзя не согласиться – происходящее вокруг белорусских границ сегодня это лишь часть некоего дьявольского замысла Запада.

Беларусь уже много лет, проводя собственную политику, является раздражающим фактором для евроатлантических структур, подмявших под себя почти все постсоветские республики.

Неудавшаяся попытка госпереворота в 2020 году, приостановка участия Беларуси в инициативе «Восточное партнерство» и замораживание действия соглашения о реадмиссии, как ответ на санкции Евросоюза, послужили катализатором для ЕС и США, чтобы начать открытую конфронтацию.

Не секрет, что в геополитической борьбе основных центров силы Беларусь – всего лишь средство для оказания давления на Российскую Федерацию. Но дело в том, что «белорусский балкон» является еще и западным форпостом на границе Союзного государства России и Беларуси. А поэтому, как в 1941: «Отступать некуда – позади Москва».

Николай Астровский