Войти
Российская газета

Шойгу рассказал, чем в этом году жила армия

260
0
+1
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

В среду министр обороны Сергей Шойгу продолжил важный разговор о новых угрозах России, важности укрепления безопасности страны и укрепления ее Вооруженных сил, начатый днем ранее на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ. На сей раз слова Шойгу были обращены к членам Общественного совета при Минобороны.

"В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза", - сказал Шойгу общественникам. Он вкратце напомнил им ключевые моменты прошедшей коллегии и подчеркнул, что вставшие перед Россией вызовы усугубляла пандемия коронавируса.

С этой бедой в Вооруженных силах, по оценке министра, справляются достаточно успешно. "Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям, в том числе вакцинации и ревакцинации личного состава, уровень заболеваемости в армии и на флоте ниже общероссийского в 2,3 раза, а летальности - в 50 раз", - привел он статистику. По словам Шойгу, несмотря на пандемию, Российская армия сохранила высокую боеспособность и в полном объеме выполнила плановые мероприятия.

Министр отметил, что в 23 регионах страны успешно работают 31 специализированный медицинский центр и инфекционный корпус, возведенные военно-строительным комплексом. Сорока двум субъектам РФ военные передали около тысячи тонн сжиженного кислорода. Российская военно-транспортная авиация доставила вакцину "Спутник V" в Сирию, Армению, Никарагуа и Ливию.

К плановым мероприятиям, о которых упомянул Шойгу, относится и программа профессионализации Вооруженных сил. "Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96 процентов, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4 процента. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - подчеркнул министр.

Он также рассказал, как решаются социальные вопросы в армии. Результаты, что называется, налицо. В этом году денежное довольствие военных проиндексировали на 3,7 процента. В следующем - его планируют повысить его еще на 4 процента. "Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - доложил Шойгу членам Общественного совета. А в Арктической зоне - на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для них построили первый в мире крытый бассейн за восьмидесятой параллелью. Между прочим, в рамках экологической очистки Арктики военные за год вывезли оттуда 3 200 тонн металлолома. А всего с начала таких работ они переправили на материк более 28 тысяч тонн "железного мусора".

Шойгу также сказал, что в целях совершенствования системы военной подготовки студентов решено создать военные учебные центры еще при восьми гражданских вузах.

Вообще на "наши" и "не наши" проблемы в минобороны не делят. Там решают задачи по -государственному, то есть в интересах всех страны и ее жителей. Особенно, если речь идет о серьезных бедах и больших проектах. Так, министр напомнил, что в этом году военных привлекали к ликвидации природных пожаров в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях. "Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказал министр.

Он не забыл и о работе с юными кадетами и юнармейцами. А еще с гордостью говорил о наших миротворцах в Нагорном Карабахе и особой миссии российских военных в Сирии.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Ливия
Никарагуа
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Медицина
Похожие новости
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 05:18
  • 1
"Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада"
  • 24.12 04:44
  • 23
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 23:44
  • 2
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
  • 23.12 19:27
  • 12
Пожар на строящемся корвете «Проворный»
  • 23.12 17:52
  • 9
Бронированный противогаз – российское изобретение
  • 23.12 16:57
  • 3
Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности
  • 23.12 16:54
  • 3
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 23.12 15:34
  • 79
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 23.12 14:02
  • 5
На ССК Звезда завершили строительство сухого дока
  • 23.12 12:57
  • 227
В США удивились размерам Су-75
  • 23.12 05:01
  • 1
В России рассказали об удорожании атомных подлодок
  • 23.12 04:47
  • 244
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 23.12 04:37
  • 1
«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе
  • 23.12 03:25
  • 3
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать