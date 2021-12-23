Начальники Генштабов РФ и США обсудили международную безопасность

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Актуальные вопросы международной безопасности обсуждались в среду в ходе переговоров по телефону начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, сообщили в Минобороны РФ.

"22 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.

Деталей переговоров Минобороны РФ не сообщило.

Американские СМИ со ссылкой на заявление представителя Милли сообщили, что военачальники обсудили вызывающие беспокойство вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Предыдущие телефонные переговоры Герасимова и Милли состоялись 23 ноября.

Нынешние переговоры прошли на фоне предложения Москвы к США и НАТО выработать прочные договоренности, исключающие продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение нового оружия в непосредственной близости от территории РФ.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал тогда Герасимов.