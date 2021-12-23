В Японии состоялся пуск ракеты-носителя с британским спутником связи

По данным телеканала NHK, это пятый пуск H-2A с иностранным спутником или автоматической межпланетной станцией

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries в среду осуществила пуск ракеты-носителя H-2A cо спутником связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Прямая трансляция запуска с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии велась в эфире телеканала NHK.

Запуск ракеты состоялся на 1 час позже запланированного времени для проведения дополнительных проверок безопасности. Между тем все остальное прошло по плану, и H-2A успешно вывела спутник на орбиту.

Изначально пуск должен был состояться 21 декабря, однако был перенесен на среду из-за плохих погодных условий. Масса спутника Inmarsat составляет 5,4 тонны, размер после раскрытия солнечных панелей - 47 м. Ожидается, что он будет эксплуатироваться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км.

По данным телеканала, произошедшее стало пятым пуском H-2A с иностранным спутником или автоматической межпланетной станцией.