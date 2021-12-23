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Российская газета

Шойгу: Российские военные являются гарантом мира в Сирии и Карабахе

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Флаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Группировка российских войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой ближневосточной стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ, размещенный в Нагорном Карабахе.

Такое заявление в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, российские миротворцы более года "обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах". Наши военные, добавил министр, кроме того, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента, подчеркнул Шойгу.

В то же время другая группировка российских войск выступает гарантом сохранения мира в Сирии. В текущем году наши военнослужащие провели там уже 348 гуманитарных акций, раздали местному населению более 650 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Глава российского военного ведомства также сообщил, что Вооружённые силы РФ в этом году неоднократно привлекались к ликвидации природных пожаров. Военных задействовали в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях. Кроме того, военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях - в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, а также на Камчатке. "Силами Железнодорожных войск в настоящее время ведётся реконструкция участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали", - добавил Сергей Шойгу.


Иван Петров

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