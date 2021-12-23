Новый переносной зенитный комплекс "Верба" оснастили системой опознавания

Войска получат на вооружение новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Это эффективное средство борьбы с низколетящими воздушными объектами в 2022 году поступит в подразделения ПВО танковой армии Западного военного округа, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

Известно, что автоматизированная система управления "Вербой" позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав переносного зенитного комплекса входит пусковой механизм, ракета, а также система опознавания "свой-чужой". То есть это оружие наделено способностью уничтожать вражеские воздушные объекты и не срабатывать по своим самолетам и вертолетам.

Среди других преимуществ новой ПЗРК эксперты называют улучшенные характеристики по чувствительности, точности и устойчивости к помехам, создаваемым целями. В комплекс также включены модули разведки и управления, средства обнаружения воздушных объектов, а также элементы, необходимые для обслуживания ручной зенитки, и учебно-тренировочные комплекты.

Разработчики этого оружия утверждают, что "Верба" прекрасно подходит для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации и ударных вертолетов. Но самое важное, что она может поражать малозаметные на радарах "большой" техники ПВО крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Причем разящий удар по ним из этой переносной зенитки эффективен на высотах от 10 метров до 4,5 километров и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

Юрий Гаврилов