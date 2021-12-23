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РИА Новости

Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ США Милли региональную безопасность

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Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщает Пентагон.

"Военные руководители обсудили обеспокоенности в сфере региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного комитета.

Телефонный разговор стал продолжением коммуникации между военными руководителями, направленной на снижение рисков и разрешению конфликтов.

"В соответствии с прошлой практикой, оба согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора", - указывает пресс-служба.

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Страны
Россия
США
Персоны
Герасимов Валерий
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