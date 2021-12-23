Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ США Милли региональную безопасность

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщает Пентагон.
"Военные руководители обсудили обеспокоенности в сфере региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного комитета.
Телефонный разговор стал продолжением коммуникации между военными руководителями, направленной на снижение рисков и разрешению конфликтов.
"В соответствии с прошлой практикой, оба согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора", - указывает пресс-служба.