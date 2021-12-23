Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн

На острове Земля Александры в Арктике построен и уже введен в эксплуатацию крытый бассейн. Об этом на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ в среду рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это "первый в мире крытый бассейн за 80-й параллелью".

Военачальник также сообщил, что российские военнослужащие за год в рамках экологической очистки Арктической зоны вывезли из региона более 3 тысяч тонн металлического лома. Так, с архипелага Новая Земля было вывезено 3 200 тонн металлолома. Всего же с начала работ на материк, по словам министра обороны, было переправлено более 28 тысяч тонн металлического лома.

Ранее "РГ" рассказывала о строительстве в Заполярье сложного гидротехнического сооружения - крытого бассейна. Вода для заполнения чаши бассейна подается из снегоплавильных установок.

Иван Петров