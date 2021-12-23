Концерн ВКО "Алмаз-Антей" патентует облик нового российского электромобиля E-NEVA

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "ГОЗ" (Санкт-Петербург) зарегистрировало в "Роспатенте" промышленный образец электромобиля класса "Внедорожник", а также ещё семь промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие.

"Разработка петербургского завода концерна получила рабочее название E-NEVA. Регистрация промышленного образца стала очередным шагом в реализации проекта концерна по созданию линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии (электромобили, газомобили, водородомобили), который реализуется в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в выручке предприятий концерна", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, электромобиль разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном в августе 2021 года.

Это современный кроссовер длиной 4,5 метра, не уступающий по характеристикам аналогам с двигателем внутреннего сгорания: пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость - 197 км/ч.

Низкий центр тяжести обеспечит автомобилю отличную устойчивость на дороге. В максимальной комплектации электромобиль будет оснащён подключаемым передним приводом. Мощность двух электромоторов составит 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Н.м) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВтч и системой рекуперации энергии.

В сообщении отмечается, что кроссовер - только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые возможно будет создать на единой платформе: предусматриваются также городской электромобиль класса B+, лёгкий коммерческий электромобиль, гибриды с газовым или водородным экстендером. Применение комбинированных силовых установок, - например, газо-электрической, - позволит существенно увеличить запас хода.