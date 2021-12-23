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Американцы защитили проекты спутников обнаружения гиперзвукового оружия

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Американцы защитили проекты спутников обнаружения гиперзвукового оружия
Американцы защитили проекты спутников обнаружения гиперзвукового оружия.
Источник изображения: L3Harris Technologies

Американские компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman защитили проекты спутников обнаружения гиперзвукового оружия. Теперь они могут перейти к производству прототипов.

Система раннего предупреждения о пусках ракет США сегодня в основном состоит из спутников инфракрасного и оптического обнаружения SBIRS. Они находятся на геостационарной орбите и не умеют определять и отслеживать высокоманевренные гиперзвуковые аппараты.

В 2018 году американские военные объявили, что для защиты от гиперзвукового вооружения нужны новые спутники. Так появился проект HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей). Он предполагает создание на низкой околоземной орбите группировки из множества спутников, способных обмениваться данными целеуказания друг с другом.

В январе агентство по противоракетной обороне США заключило контракты на разработку прототипов новых спутников с Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Обе компании должны представить полностью собранные прототипы спутников не позднее июля 2023 года, после чего военные приступят к их испытаниям.

Northrop Grumman объявила о защите проекта спутника еще в ноябре, а L3Harris — 20 декабря. Теперь компании могут перейти к строительству прототипов, что L3Harris уже сделала.

Чтобы наблюдать за пусками гиперзвуковых ракет, американские военные подумывают разместить спутники не только на низкой околоземной орбите, но и на средней. Они заказали цифровые модели таких аппаратов у Raytheon и Millennium Space Systems.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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