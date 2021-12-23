Пакистанская крылатая ракета стала летать в два раза дальше.

Пакистанские военные запустили версию своей крылатой ракеты Babur с увеличенной дальностью. Как сообщает Associated press, боеприпас под названием Babur 1B может поражать цели на расстоянии более 900 километров. У его ранней версии дальность была всего 450 километров.

Пакистан начал разрабатывать ракету Babur в девяностых в ответ на индийскую ракетную программу. Эти боеприпасы могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Они 6,2 метра в длину и 0,52 метра в диаметре. Размах их крыла — 2,5 метра, а масса — около 1,5 тысячи килограмм. Первую версию ракеты дальностью 500 километров испытали в 2005 году. Ее запустили с наземной установки.

В 2017 году вооруженные силы Пакистана испытали Babur-3 — модификацию Babur для запуска с подводных лодок. Дальность этой ракеты — 450 километров, а другие детали неизвестны. Пакистанские военные думают применять ее в качестве оружия ответного удара в случае ядерного конфликта.

Пакистанские военные 21 декабря заявили, что провели испытательный пуск новой версию Babur под названием Babur 1B. По сравнению с более ранней модификацией она отличается вдвое большей дальностью и может поражать цели на расстоянии более 900 километров. Другие детали про боеприпас не уточняются.

В Пакистане разрабатывают и другое оружие. Например, ударный беспилотник Burraq, который уже испытывали в боевой операции.

Василиса Чернявцева