Четвероногий робот Unitree Robotics получил руку.

Китайская компания Unitree Robotics оснастила своего четвероногого робота роборукой. Она может поднимать до пяти килограмм груза и помогает роботу взаимодействовать со средой, например, открывать двери.

Одним из первых практических применений, которые предлагали для четвероногих роботов, была перевозка грузов. В частности, таким образом американские военные хотели использовать BigDog от Boston Dynamics, но после испытаний отказались от этой идеи, потому что робот имел несколько серьезных недостатков и не компенсировал их своими преимуществами. В последующие годы компании-производители таких роботов в основном предлагают использовать их для патрулирования, особенно на заводах, складах и в других подобных помещениях. Но среда в них проектировалась под нужды и возможности людей, поэтому им сложно передвигаться в ней, а аппаратные возможности, как правило, не позволяют выполнять какие-то активные действия.

Boston Dynamics разработала для этой задачи роботизированный манипулятор и начала продавать его в начале года, а теперь свой аналог представила Unitree Robotics. Роборука состоит из четырех сегментов и имеет шесть степеней свободы. Одной стороной она крепится к спине робота, а на другой располагается простой захват, который может сжиматься и разжиматься. При этом потенциально его можно заменить на другой захват, к примеру, с присосками. Манипулятор умеет обнаруживать столкновения, поэтому его можно использовать и рядом с людьми.

Разработчики отмечают, что точность руки составляет около 0,1 миллиметра. Она будет выпускаться в двух версиях, которые будут отличаться грузоподъемностью: до двух или до пяти килограмм. Стоимость младшей версии манипулятора составляет около 6600 долларов, стоимость старшей неизвестна.

Unitree Robotics показала разные сценарии использования: от серьезных, например, для открытия двери роботом или отдельной работы по переносу грузов, до забавных — инженеры дали роботу игрушечный световой меч и запрограммировали робота, чтобы он дрался им с человеком.

Четвероногих роботов предлагают оснащать самой разной полезной нагрузкой. Недавно компании Ghost Robotics и S.W.O.R.D. Defense показали четвероногого робота со снайперской винтовкой и тепловизором.

Григорий Копиев