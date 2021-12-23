Шойгу: Вооруженные силы России укомплектованы военными по контракту почти на 100%

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Он отметил, что успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. "В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - заявил министр.

Он проинформировал участников заседания, что "в целях совершенствования системы военной подготовки студентов принято решение создать военные учебные центры ещё при восьми гражданских вузах". "Не забываем и о воспитанниках довузовских организаций Минобороны. К началу учебного года сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса", - сказал Шойгу.

По его словам, активно развивается движение "Юнармия", в декабре в её ряды принят миллионный юнармеец. "Активизировалась работа по созданию в регионах центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Сегодня действует уже 42 таких центра. С начала года проведено 447 смен, обучение прошли свыше 58 тысяч человек", - сообщил министр обороны.