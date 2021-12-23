MQ-25 «расправил плечи»

Boeing объявил о переходе беспилотника MQ-25 на новый этап испытаний. Вчера, 21 декабря, пресс-служба компании на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео с передвижением «летающей канистры» по палубе авианосца USS George HW Bush (CVN-77).

На видео показаны выкатка дрона из ангара, рулёжка по палубе, а также выход на стартовую позицию для взлёта. Следующим этапом испытаний станут взлёты и посадки с палубы авианосца. Ранее MQ-25 успешно прошёл наземный этап испытаний, в том числе с дозаправкой истребителей в воздухе.

MQ-25 на палубе авианосца USS George HW Bush

Новый беспилотник для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом в командовании ВМС США рассчитывают на дальнейшее наращивание возможностей беспилотника, в том числе наделение его боевыми возможностями.