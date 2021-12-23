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Российская газета

Противотанковый "Крюк": российский гранатомет РПГ-30 замечен во Вьетнаме

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Источник изображения: youtube.com

Российские реактивные противотанковые гранатометы РПГ-30 "Крюк" были показаны на выставке, демонстрирующей боевой арсенал Вьетнамской Народной Армии. На одном из стендов среди других боеприпасов находились 105-мм выстрел и малогабаритный реактивный снаряд-имитатор цели.

Последний служит для дезориентации находящихся на различных образцах бронетехники комплексов активной защиты. Он выстреливается немного раньше и вызывает срабатывание элемента КАЗ.

В это же время танк, боевая машина пехоты или бронетранспортер атакуются основной гранатой, имеющей двойную кумулятивную боевую часть и способной преодолевать так называемую "реактивную броню".

Масса РПГ - 10, 3 кг, длина - более 1130 мм, начальная скорость гранаты - 120 метров в секунду. Дальность прямого выстрела - 200 метров.

Также сообщалось о продолжении лицензионного производства во Вьетнаме другого мощного противотанкового оружия - РПГ-29 "Вампир".

Он получил местное обозначение SCT-29 и способен поражать вражеские основные боевые танки на дистанциях до полукилометра.

Оборонные предприятия этого государства продолжают изготавливать и хорошо зарекомендовавшие себя еще в годы отражения американской агрессии РПГ-7 (SCT-7). Они получили новые тандемные боеприпасы и сошки, как у китайского гранатомета Type 69.



Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Продукция
РПГ-29 Вампир
РПГ-30 Крюк
РПГ-7
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