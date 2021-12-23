Противотанковый "Крюк": российский гранатомет РПГ-30 замечен во Вьетнаме

Российские реактивные противотанковые гранатометы РПГ-30 "Крюк" были показаны на выставке, демонстрирующей боевой арсенал Вьетнамской Народной Армии. На одном из стендов среди других боеприпасов находились 105-мм выстрел и малогабаритный реактивный снаряд-имитатор цели.

Последний служит для дезориентации находящихся на различных образцах бронетехники комплексов активной защиты. Он выстреливается немного раньше и вызывает срабатывание элемента КАЗ.

В это же время танк, боевая машина пехоты или бронетранспортер атакуются основной гранатой, имеющей двойную кумулятивную боевую часть и способной преодолевать так называемую "реактивную броню".

Масса РПГ - 10, 3 кг, длина - более 1130 мм, начальная скорость гранаты - 120 метров в секунду. Дальность прямого выстрела - 200 метров.

Также сообщалось о продолжении лицензионного производства во Вьетнаме другого мощного противотанкового оружия - РПГ-29 "Вампир".

Он получил местное обозначение SCT-29 и способен поражать вражеские основные боевые танки на дистанциях до полукилометра.

Оборонные предприятия этого государства продолжают изготавливать и хорошо зарекомендовавшие себя еще в годы отражения американской агрессии РПГ-7 (SCT-7). Они получили новые тандемные боеприпасы и сошки, как у китайского гранатомета Type 69.

"The countermeasure for countermeasure"

Main round and precursor round of RPG-30 "Kryuk" showing up in an exhibition of Vietnam People Army.

In action, the precursor round would be fired shortly before the main round to trigger APS and clear the way for the main round. pic.twitter.com/I6vbJTwXFV — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 22, 2021

"Knock knock"

Self-produced SCT-7 (RPG-7) as well as SCT-29 (RPG-29) of Vietnam People Army showing up in an exhibition with their tandem-charge rockets.

Note the bipod of SCT-7 which may be inspired by the bipod of Chinese Type 69 RPG. pic.twitter.com/myWa6sdRQl — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 14, 2021

Алексей Брусилов