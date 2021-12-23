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ТАСС

Космонавт Мисуркин отметил, что управлять "Союзом" в одиночку оказалось несложно

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Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (в центре), японский космический турист Юсаку Маэдзава (слева) и Едзо Хирано (справа)
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (в центре), японский космический турист Юсаку Маэдзава (слева) и Едзо Хирано (справа).
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Он сообщил, что в работе ему помогали его коллеги по экипажу - японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Управление пилотируемым кораблем "Союз МС-20" в одиночку оказалось проще, чем представлялось до полета, рассказал космонавт Александр Мисуркин во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и Центром подготовки космонавтов (ЦПК).

"Это было не так сложно, как казалось. Незначительную, но важную часть в работе в какой-то момент времени принимали мои коллеги по экипажу - Маэдзава-сан и Хирано-сан. Я очень благодарен им за пунктуальную, точную и надежную работу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Мисуркина, стоимость космического туризма через 50 лет будет сопоставима с первым классом авиаперелета. "Лет через 50, если это будет не бизнес-класс, то первый класс точно по доступности", - считает космонавт.

По его словам, космический туризм позволит большему количеству людей посмотреть на Землю со стороны, убедиться в ее геометрической форме, сделать свои глубинные выводы.​​​​​​

Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано отправились на МКС 8 декабря и вернулись на Землю 20 декабря.

Кроме того, Мисуркин стал первым корреспондентом ТАСС на космической станции.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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