Японские космические туристы хотели бы выйти в открытый космос

Помощник японского миллиардера Юсаку Маэдзава Ёдзо Хирано отметил, что если бы ему предоставили такой шанс, он бы им воспользовался

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, которые побывали на МКС, признались, что хотели бы выйти в открытый космос. Об этом они сообщили во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.

"В этот раз у нас не было такой возможности, но в следующий раз я бы тоже хотел попробовать", - сказал Маэдзава.

В свою очередь Хирано отметил, что, если бы ему предоставили такой шанс, он бы им воспользовался.

Утром 20 декабря космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано приземлились в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-20". Из-за погодных условий вертолеты сначала остались в Жезказгане, а специалисты добирались к спускаемому аппарату на наземном транспорте. Эвакуация началась на специальных поисково-эвакуационных машинах, но позже за членами экипажа вылетел вертолет и доставил их в Жезказган, затем на самолете Ан-26 они перелетели в Караганду и оттуда - на подмосковный аэродром Чкаловский.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано находились на МКС с 8 декабря. С того же дня на борту станции начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.