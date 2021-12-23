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ТАСС

В России создали первый завод по производству беспилотников

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Источник изображения: © АО "Кронштадт"

В компании "Кронштадт" подчеркнули, что центр дополнительно создаст более 1,5 тыс. рабочих мест в регионе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" создала в подмосковной Дубне центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании.

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года, это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - говорится в сообщении.

В АО "Кронштадт" отметили, что Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха АО "Кронштадт" и входящего в него АО "Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова" (ДМЗ)".

"На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха - участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки. Закуплено более 400 позиций формообразующей и сборочной оснастки и оборудования, ведутся пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благоустроена территория и проведена реконструкция 14 корпусов на территории ДМЗ, в том числе нескольких производственных и вспомогательных цехов - гальванического, механосборочного и столярного, которые будут выполнять работы для обоих предприятий.

"Эффективная загрузка мощностей ДМЗ будет осуществляться за счет изготовления наземных пунктов управления комплексов с БЛА самолетного типа и КБЛА вертолетного типа, включая планеры и наземную часть. Сборка первых комплексов начнется уже в декабре", - отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что центр дополнительно создаст более 1 500 рабочих мест в регионе.

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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