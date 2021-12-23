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ТАСС

Путин внес в Госдуму законопроект об особых условиях по счетам по гособоронзаказу

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Документ предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по ГОЗ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по гособоронзаказу (ГОЗ). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам, говорится в пояснительной записке. Источником финансирования этих кредитов являются в том числе временно не используемые средства, находящиеся на отдельных счетах головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу и исполнителей, участвующих в поставках продукции по гособоронзаказу.

Согласно законопроекту, не допускается начисление процентов за пользование уполномоченным банком денежными средствами, находящимися на отдельном счете, а также устанавливается запрет на размещение на депозитах остатков таких денежных средств. Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ и включающих в том числе размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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