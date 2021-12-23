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В Кремле отреагировали на присвоение парку в Турции имени чеченского террориста

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России не одобряют появления в Турции парка имени бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Москва довела до Анкары данную точку зрения по дипломатическим каналам.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, реакция главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего турецкие власти, эмоциональна, однако объяснима.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн — несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — отметил Песков, напомнив, что одним из таких террористов был Дудаев.

Накануне Кадыров, комментируя присвоение парку имени Дудаева, призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».

Имя Дудаева в середине декабря присвоили парку в городе Корфез на северо-западе Турции. Дудаев возглавлял вооруженное сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск РФ в 1994 году. Террорист был убит 21 апреля 1996 года, напоминают Известия.

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Турция
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Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
Эрдоган Реджеп
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