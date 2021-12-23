В России завершили строительство первого завода по производству ударных беспилотников

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В подмосковной Дубне завершено строительство первого в России завода по выпуску ударных беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили журналистам в среду в компании "Кронштадт".

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года - это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - сказали в компании.

Завод, как сообщалось ранее, будет, в частности, выпускать ударные беспилотники "Орион", "Сириус" и два типа ударных вертолетных беспилотников. На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки.

Созданный в Дубне Центр производства беспилотников представляет собой единую промышленную площадку площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова" (ДМЗ). "Кронштадт" также провел реконструкцию 14 корпусов ДМЗ. Этот завод будет, в частности, производить пункты управления БПЛА.

Сборка первых БПЛА в Дубне, уточнили в "Кронштадте", начнется уже в декабре.