Казахстан получил ещё одну партию комплектов для сборки вертолетов Ми-8/171

До 2023 года должно быть передано 17 комплектов

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" в 2021 году поставили в Казахстан еще четыре комплекта для сборки Ми-8АМТ/Ми-171Е в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" госкорпорации Ростех передал заключительные вертолетокомплекты в рамках первого этапа локализации производства гражданского вертолета Ми-8АМТ/Ми-171Е в Республике Казахстан", - заявили в пресс-службе.

По данным холдинга, в этом году в Казахстан поставлено четыре комплекта для сборки вертолетов. Ранее сообщалось, что первые два комплекта были переданы в ноябре 2020 года.

"Шесть вертолетов Ми-8АМТ, собранных авиаремонтным заводом №405, в рамках локализации производства в Казахстане, уже облетаны и переданы эксплуатанту - министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Еще один вертолетокомплект Ми-171Е находится в процессе сборки", - сказали в пресс-службе.

До 2023 года планируется поставка 17 комплектов Ми-8АМТ и Ми-171Е. Это предусмотрено трехсторонним соглашением на организацию крупноузловой сборки вертолетов, подписанным между АО "НК "Казахстан инжиниринг", АО "Авиаремонтный завод N405" и холдингом "Вертолеты России" в 2019 году.

Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика выполняется в Алма-Ате на авиаремонтном заводе №405, который имеет компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов типа Ми-8 в Центрально-Азиатском регионе.

"Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/171. Сегодня предприятие значительно расширило компетенции по финальной сборке, окраске, дооснащению машин в соответствии с требованиями покупателей. Такой формат сотрудничества свидетельствует о высоком уровне доверия и промышленной кооперации, и мы готовы продолжить развитие этого партнерства с нашими казахстанскими коллегами", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Николай Колесов, слова которого процитировали в пресс-службе.

Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане выступают Национальная гвардия МВД и МЧС. Собранные вертолеты будут задействованы в перевозке пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работах, медперевозках, охране лесов и т.д.