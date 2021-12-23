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Интерфакс-АВН

"Кронштадт" построил в Подмосковье первый в России завод для серийного производства дронов

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Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года
Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

Сборка первых беспилотников начнется уже в декабре

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - "Кронштадт" завершил строительство в подмосковной Дубне завода для серийного изготовления крупноразмерных беспилотников, в том числе ударных, сообщили в пресс-службе компании.

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. (...) Сборка первых комплексов начнется уже в декабре", - заявили в пресс-службе.

По данным компании, построенный в Дубне Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типов представляет собой единую промышленную площадку площадью свыше 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) им. Федорова".

"На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки. Закуплено более 400 позиций формообразующей и сборочной оснастки и оборудования и ведутся пуско-наладочные работы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что строительство первого авиационного завода в постсоветской России шло с апреля по декабрь 2021 года.

Помимо строительства новой площадки была проведена реконструкция 14 корпусов на территории ДМЗ, в том числе нескольких производственных и вспомогательных цехов, которые будут выполнять работы для обоих предприятий.

"Эффективная загрузка мощностей ДМЗ будет осуществляться за счет изготовления наземных пунктов управления комплексов с БЛА самолетного типа и КБЛА вертолетного типа, включая планеры и наземную часть", - сказали в компании.

Там добавили, что новый авиазавод дополнительно создаст более 1,5 тыс. рабочих мест в регионе.

Группа "Кронштадт" разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный "Орион" (ОКР "Иноходец"), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию "Орион-Э".

Кроме того, в компании создается следующая модификация "Ориона" - разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Сириус" - по словам разработчика, за счёт увеличения размера и массы полезной нагрузки существенно возрастёт и его боевая эффективность. В августе 2021 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку пяти комплексов с беспилотниками "Сириус" ("Иноходец-РУ").

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иноходец БЛА
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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