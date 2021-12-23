"Кронштадт" построил в Подмосковье первый в России завод для серийного производства дронов

Сборка первых беспилотников начнется уже в декабре

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - "Кронштадт" завершил строительство в подмосковной Дубне завода для серийного изготовления крупноразмерных беспилотников, в том числе ударных, сообщили в пресс-службе компании.

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. (...) Сборка первых комплексов начнется уже в декабре", - заявили в пресс-службе.

По данным компании, построенный в Дубне Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типов представляет собой единую промышленную площадку площадью свыше 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) им. Федорова".

"На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки. Закуплено более 400 позиций формообразующей и сборочной оснастки и оборудования и ведутся пуско-наладочные работы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что строительство первого авиационного завода в постсоветской России шло с апреля по декабрь 2021 года.

Помимо строительства новой площадки была проведена реконструкция 14 корпусов на территории ДМЗ, в том числе нескольких производственных и вспомогательных цехов, которые будут выполнять работы для обоих предприятий.

"Эффективная загрузка мощностей ДМЗ будет осуществляться за счет изготовления наземных пунктов управления комплексов с БЛА самолетного типа и КБЛА вертолетного типа, включая планеры и наземную часть", - сказали в компании.

Там добавили, что новый авиазавод дополнительно создаст более 1,5 тыс. рабочих мест в регионе.

Группа "Кронштадт" разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный "Орион" (ОКР "Иноходец"), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию "Орион-Э".

Кроме того, в компании создается следующая модификация "Ориона" - разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Сириус" - по словам разработчика, за счёт увеличения размера и массы полезной нагрузки существенно возрастёт и его боевая эффективность. В августе 2021 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку пяти комплексов с беспилотниками "Сириус" ("Иноходец-РУ").