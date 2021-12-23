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ЦАМТО

В Липецкий авиацентр ВКС поступила партия истребителей-бомбардировщиков Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

ЦАМТО, 22 декабря. В Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, дислоцированный в Липецке, поступила партия истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Экипажи Воздушно-космических сил выполнили перелет из Новосибирской области на аэродром постоянного базирования, преодолев около 4 тыс. км. Перебазирование осуществлялось без промежуточных посадок.

Предварительно специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы узлов и агрегатов, систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе.

В ближайшее время самолеты будут задействованы по предназначению в рамках зимнего периода обучения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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