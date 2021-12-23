МНО Литвы заключило контракт на закупку автотехники из состава ВС Нидерландов

ЦАМТО, 22 декабря. Министерство национальной обороны Литвы 17 декабря сообщило, что в ноябре 2021 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения (Defence Materiel Agency – DMA) при МНО Литвы заключило контракт на закупку 356 транспортных средств из состава ВС Нидерландов.

Общая стоимость продажи составила около 6 млн. евро. Комплект поставки включает бывшие в эксплуатации внедорожники GD 290, грузовики DAF, прицепы.

Как заявил заместитель министра национальной обороны Вилюс Семешка, реализация данного контракта не только расширит возможности ВС Литвы, но и повысит эффективность патрулирования в приграничной зоне. При этом техника будет получена по минимальной стоимости.

В рамках соглашения Вооруженные силы Нидерландов до конца 2021 года должны поставить в Литву 125 внедорожников GD 290 производства Mercedes-Benz. Большая часть техники будет передана подразделениям добровольческих сил охраны края для патрулирования и охраны государственной границы. Предполагалось, что они будут направлены для применения в приграничной зоне с Беларусью уже 20 декабря.

Оставшаяся часть пакета закупки, 165 ед. GD 290, 25 грузовиков DAF различных модификаций и прочее оборудование, будет доставлена ВС Литвы двумя партиями весной и осенью 2022 года.

Как заявлено, хотя ранее автотехника эксплуатировалась в Вооруженных силах Нидерландов, она находится в хорошем техническом состоянии. В Вооруженных силах Литвы уже имеется около 400 ед. данной техники, также закупленной в Нидерландах. Эти машины уже прошли испытания в ходе учений на территории страны.

Ранее ВС Нидерландов продали ВС Литвы около 400 квадроциклов и 200 грузовиков DAF.