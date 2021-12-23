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Российская газета

Доработанный до уровня Karrar танк Т-72М замечен на учениях в Иране

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Источник изображения: Tasnim News / tasnimnews.com

На учениях частей и соединений Корпуса стражей исламской революции Payambar-e Azam-17 ("Великий пророк-17") впервые замечен танк, очень похожий на впервые представленный еще в 2016 году Karrar.

Однако, как сообщается, это не полностью новый образец, а один из эксплуатировавшихся в войсках глубоко модернизированных Т-72М.

Несмотря на то, что боевая машина укрыта маскировочным комплектом, защищающим от высокоточного оружия, можно разглядеть некоторые детали конструкции. Например, внешнее оборудование новой башни. На ее крыше с правой стороны появился многоканальный панорамный прибор наблюдения и дистанционно управляемая 12,7-мм пулеметная установка.

В распоряжение наводчика-оператора поступил новый прицел, позволяющий вести огонь из 125-мм орудия в любое время суток не только обычными снарядами, но и управляемыми по лазерному лучу ракетами, производство которых освоено местной оборонной промышленностью.

Сообщается, что компьютерная система управления огнем третьего поколения позволяет точно поражать вражеские цели на скорости в сорок километров в час.

Кроме многослойной брони и динамической защиты неуязвимость повышается еще наличием датчиков предупреждения о лазерном и радиолокационном облучении. А также использованием гранатометной установки. Последняя способна спрятать танк за непроницаемым аэрозольным облаком.

Полностью заменены средства связи, внедрена спутниковая навигационная система. Предполагается, что характеристики подвижности повышены за счет новой силовой установки.

Военные эксперты предполагают, что вначале будут модернизированы имеющиеся в войсках Т-72 ранних моделей, а затем очередь дойдет и до Т-72С.


Алексей Моисеев

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Страны
Иран
Продукция
Karrar
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
ИТ
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