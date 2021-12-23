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ТАСС

Глава NASA выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Фото: Al Drago / Reuters

Билл Нельсон отметил, что более 20 лет астронавты NASA и космонавты Роскосмоса работали вместе

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон надеется на продолжение сотрудничества с Россией в рамках Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил газете The Washington Post.

"Более 20 лет астронавты NASA и космонавты Роскосмоса жили и работали вместе на МКС, это - история успеха, которая принесла бесчисленные открытия и позволила проводить исследования, невозможные на Земле. В этом состоит сила космоса - в способности объединять страны ради блага человечества, и NASA намерено продолжить наше очень эффективное партнерство", - приводится высказывание Нельсона в материале, опубликованном во вторник.

Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что визит главы NASA Билла Нельсона в Россию может состояться в начале 2022 года. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что руководитель американского ведомства обещал приехать в Россию вместе с семьей.

20 декабря глава американской программы МКС Джоэл Монталбано в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корр. ТАСС, рассказал, что Билл Нельсон позитивно настроен относительно планов встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, поездка в Москву может состояться, как только станет безопасно путешествовать.

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