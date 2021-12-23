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ТАСС

Госдума ввела в Воздушный кодекс понятие летной годности беспилотников

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Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат "Орион".
Источник изображения: © Фото : Группа Компаний Кронштадт

Согласно изменениям, под летной годностью беспилотной авиационной системы подразумевается техническое состояние, при котором они соответствуют типовой конструкции и требованиям, в том числе по охране окружающей среды

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении в Воздушный кодекс РФ положений, касающихся использования гражданских беспилотников массой от 0,25 кг до 30 кг, включая понятие их летной годности и норму о нанесении на них опознавательных знаков.

Согласно изменениям, под летной годностью беспилотной авиационной системы или ее элемента подразумевается техническое состояние, при котором они соответствуют типовой конструкции и требованиям, в том числе по охране окружающей среды, и могут безопасно эксплуатироваться. На данный момент соответствующая статья Воздушного кодекса не содержит норм о беспилотниках.

В кодекс включается понятие "сертификационный базис" - это совокупность требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сертификационный базис определяется юридическим лицом - разработчиком беспилотника и утверждается Росавиацией. Уточняется понятие технического обслуживания воздушного судна, указывается, что данная процедура проводится и в отношении беспилотников.

Законом предусмотрено обязательное нанесение учетных опознавательных знаков на беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенные или произведенные в РФ.

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