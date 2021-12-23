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Правительство Индии наложило штраф на Dassault Aviation за невыполнение компенсационных обязательств

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Сборочная линия истребителей Dassault Rafale
Сборочная линия истребителей Dassault Rafale на головном предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке, Франция.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 22 декабря. Правительство Индии наложило штраф на французскую компанию Dassault Aviation за задержку выполнения обязательств по компенсационным сделкам, связанным с контрактом 2016 года на поставку 36 истребителей "Рафаль".

Как напоминает Defense News, в сентябре 2016 года правительства Франции и Индии подписали контракт на сумму 7,8 млрд. евро (8,8 млрд. долл.). По условиям соглашения, 50% стоимостного объема контракта предполагалось компенсировать встречными договорами и поставками, которые должна выполнить компания Dassault Aviation и ее партнеры, Safran и Thales, в течение семи лет.

Для осуществления взаимозачетов три фирмы объединились с более чем 70 индийскими компаниями и Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). DRDO запросило у французских предприятий несколько технологий, связанных с малозаметностью, радиолокационными станциями, авиадвигателями, материалами для электроники.

Представитель Министерства обороны Индии на условиях анонимности сообщил Defense News, что штраф будет выплачиваться из банковской гарантии на сумму 185 млн. евро, предоставленной Dassault Aviation в качестве гарантии за нарушение выполнения контрактных обязательств.

Чиновник не назвал сумму штрафов, наложенных на Dassault Aviation, а также детали проблем, препятствующих выполнению компенсационных программ. В Dassault Aviation от комментариев по данной проблеме отказались.

В соответствии с политикой Министерства обороны Индии, производители оригинального оборудования (OEM) могут выполнять компенсационный пакет, покупая соответствующие товары или услуги у индийских поставщиков, осуществлять прямые иностранные инвестиции в оборонную промышленность Индии или передавать современные технологии.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече 17 декабря 2021 года обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области обороны. В рамках третьего ежегодного диалога представители Минобороны Индии отметили, что несколько французских оборонных компаний не сотрудничают в передаче технологий DRDO, ссылаясь на несоответствие производственной базы индийских компаний необходимым требованиям.

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Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
DRDO
Safran
Thales
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