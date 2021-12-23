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В Северодвинске на новом подводном ракетоносце подняли флаг

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боевой ракетоносец «Новосибирск», разработанный на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш», Северодвинск), принадлежит к классу новых многоцелевых подлодок проекта «Ясень».

В нем применены многие технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении.

Прежнюю подлодку «Новосибирск» сняли с баланса в 2016 году. Изначально планировалось, что она станет частью большого мемориального комплекса «Морская слава». Министерство обороны РФ отдавало Новосибирску лодку даром, но мэрия не нашла денег на ее транспортировку. Легендарную субмарину разрезали на металлолом, отмечает Ndn.info.

Как рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, история субмарин, носящих имя равноудаленного от всех морей Новосибирска, началась в 1943 году, когда морякам Северного военно-морского флота передали лодку M-107 «Новосибирский комсомолец». Ее построили на средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области. В 1980 году традицию продолжили лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец» и субмарина Б-401 «Новосибирск», которая прослужила до 2012 года.

Новый атомный подводный крейсер «Новосибирск» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Ясень-М». Заложен 26 июля 2013 года, выведен из эллинга 25 декабря 2019 года.

Как и головная АПЛ серии «Казань», принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. В ракетоносцах этого проекта усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.

АПК «Новосибирск» успешно прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний, сообщает пресс-служба АО «ПО «Севмаш».

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Страны
Россия
Продукция
Новосибирск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
885 Ясень
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