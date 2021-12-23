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Боевые беспилотники вытеснят пилотируемую авиацию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Испытание российского дрона «Орион» в воздушном бою стало важной вехой развития противовоздушной обороны России.

Эксперимент показал, что дрон способен поражать вражеские беспилотники, подчеркнуло Минобороны РФ.

Как считает MilitaryWatch, это был ясный сигнал о том, что Россия способна эффективно бороться с самыми современными беспилотниками. В первую очередь, с турецкими - их недавно в значительном количестве приобрела Украина. При этом надо отметить, что Bayraktar не приспособлены для ведения воздушного боя. 

Турецкие дроны понесли тяжелые потери от российских зенитных ракет в Сирии в начале 2020 года, теперь их сбивают сами сирийцы на востоке страны.

Использованная «Орионом» на испытаниях ракета - вариант противотанкового «Корнета» с лазерным наведением. Над созданием ракет «воздух-воздух» для дронов работают Иран, Китай и США, но они адаптируют к беспилотникам боеприпасы малого радиуса действия с радиолокационным наведением и результаты этих усилий проявятся лишь в течение ближайшего десятилетия.

Меж тем в России проходит испытания тяжелый дрон С-70 «Охотник» - как ожидается, его вооружат ракетами «воздух-воздух» гораздо большей дальности. Это может привести к тому, что пилотируемая авиация постепенно отойдет в прошлое, а ее место займут обученные воздушному бою беспилотники, пишет РГ. 

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