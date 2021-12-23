«Диверсантов» отлавливали в Крыму и на Кузбассе

Учения по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры прошли в соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму.

В ходе учений были отработаны нормативы сбора и прибытия в назначенный район, а также порядок отражения нападения диверсантов.

Также уничтожили условных диверсантов на учениях в Кузбассе разведчики Центрального военного округа.

Когда головной дозор обнаружил условного врага, военнослужащие развернулись в боевой порядок и открыли огонь, попутно отрабатывая навыки армейской тактической стрельбы.