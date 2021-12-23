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WarSpot

В США строят скатов-роботов

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы построят роботизированных скатов двух типов. Вчера, 21 декабря, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявила о подписании контракта с компаниями Northrop Grumman Systems Corporation и Martin Defense Group на разработку прототипов подводных дронов.

Программа Manta Ray была запущена в 2020 году для создания автономных подводных дронов, способных выполнять различные задачи. В этом году подрядчики завершили первую фазу программы, в ходе которой доказали зрелость технологий и способности беспилотника самостоятельно передвигаться под водой, сохраняя высокую автономность.

Визуализация проекта Manta Ray

В рамках второй фазы компании Northrop Grumman Systems Corporation и Martin Defense Group должны будут построить полнофункциональные прототипы, способные нести полезную нагрузку. Если программа Manta Ray завершится успехом, то уже в ближайшее время у американского флота могут появиться полноценные подводные боевые единицы, действующие при минимальном вмешательстве человека.

Ранее компания Northrop Grumman уже демонстрировала рендер своей разработки. Кроме того, роботизированных подводных скатов разрабатывают в Турции и Китае.

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Китай
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Турция
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DARPA
Northrop Grumman
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2020-й год
БПЛА
Робот
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