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ЦАМТО

Новейшие ПЗРК "Верба" получили на вооружение зенитчики ВВО в Бурятии

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ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба».
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

ЦАМТО, 22 декабря. Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, проходит переподготовку на новейшие ПЗРК "Верба", которые поступили в соединение.

Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны.

Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК.

После чего на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие выполнят развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника (крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты) на встречных и догонных курсах.

Справочно:

Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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