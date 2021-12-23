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ЦАМТО

Разработчик ЗРК "Абакан" рассказал об основных особенностях комплекса

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Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 22 декабря. Уникальность нестратегического комплекса ПРО "Абакан", созданного Концерном ВКО "Алмаз-Антей", заключается в сочетании в нем ракет от комплекса "Антей-4000" и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Справочно: Комплекс "Абакан" создан для заказчика с Ближнего Востока и впервые был представлен за рубежом на выставке Dubai Airshow 2021. Зенитная ракетная система "Антей-4000" создана на базе С-300В4.

"Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы "Антей-4000" и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика", – сказал Д.Хрупало.

Он напомнил, что инозаказчик хотел не многоцелевой комплекс типа С-300 или С-400, которые являются многоцелевыми и способны работать как по крылатым ракетам, так и по аэродинамическим целям на средних и больших высотах и по баллистическим целям. Требовался узкоспецифический комплекс, который работает только по баллистическим целям, имеет минимальное количество боевых средств, минимальное количество боевого расчета и должен быть полностью автоматизирован.

Д.Хрупало отметил, что конструкторы концерна выполнили эту задачу в кратчайшие сроки с учетом российского опыта производства комплексов ПВО и ПРО.

Комплекс рассчитан на поражение баллистических целей. Речь идет об одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью (до 3 км/сек.) и дальностью пуска до 3 тыс. км. В космосе они могут развивать скорость и три, и четыре километра в секунду, но в плотных слоях атмосферы скорость свыше 2,5 км/сек. не бывает из-за сопротивления воздуха.

При этом дальность поражения целей составляет 45 км, максимальная высота – 25 км, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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