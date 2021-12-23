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Российская газета

Разработчик рассказал об особенностях ЗРК "Абакан"

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости

Особенность зенитного ракетного комплекса "Абакан" - в совмещении через новую автоматизированную систему управления ракет от комплекса "Антей-4000" и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО. Благодаря этому удалось добиться уникальных характеристик.

Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Дмитрий Хрупало. Он отметил, что "Абакан", который впервые продемонстрировали на выставке Dubai Airshow 2021, создали для заказчика - одной из стран Ближнего Востока.

Он хотел получить узкоспецифический комплекс, который противодействует только баллистическим целям. Кроме того, у ЗРК должно было быть минимальное количество боевых средств и боевого расчета, полная автоматизация.

Российские конструкторы справились с поставленными задачами. "Абакан" рассчитан на поражение баллистических целей. Это одноступенчатые ракеты со скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. Их скорость в космосе - от трех до четырех километров в секунду, в плотных слоях атмосферы - не более 2,5 километра в секунду из-за сопротивления воздуха.


Светлана Цыганкова

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Россия
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