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Российская газета

На Камчатке летчики-истребители ТОФ сели на "поврежденную" ВПП

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели в небе над Камчаткой тренировки по пилотированию в сложных погодных условиях, сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Среди задач, которые они выполнили - взлет-посадка при низкой облачности, пилотирование по приборам при плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп. Также летчики тренировали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. В тренировках были задействованы экипажи отдельного смешанного авиационного полка ТОФ.

Ранее новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения в акватории Японского моря. Ракета пролетела тысячи километров и поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум.


Сергей Набивачев

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Страны
Япония
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
Калибр КР
ТОФ
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