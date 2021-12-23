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Вестник Мордовии

Советский танк Т-62 был рассекречен через 3 года после начала производства

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В следующим году исполнится 60 лет с начала серийного производства в Нижнем Тагиле среднего Т-62 . Эти танки были выпущены "тиражом" в 20000 единиц.

Они до сих пор находятся на вооружении большого количества государств. В том числе служат и в Российской армии. Некоторые из источников утверждают, что до конфликта с китайцами на Даманском "шестьдесят вторые" были засекречены.

Как же на самом деле? Через три года после начала серийного производства эти танки впервые представили 9 мая 1965 года на военном Параде в Москве, посвященном двадцатой годовщине Победе в Великой Отечественной войне.

Иностранные атташе отмечали, что по сравнению с проехавшими перед ними Т-55 у новых машин - более мощная и длинная пушка.

Во второй раз Т-62 засветились уже в ноябре 1965 года, а также в ходе беспрецедентных по масштабам общевойсковых маневрах "Днепр-67", посвященных 50-летию Октябрьской революции.

В учебных военных действиях были задействовано полтора миллиона военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, в том числе новой.

К этому моменту танковый конвейер в Нижнем Тагиле уже успел выпустить более 7300 машин, которые кроме соединений на территории Советского Союза стали поступать в группы войск, находящиеся на территории европейских соцстран.

В следующем году Т-62 уже задействовали в операции "Дунай" на территории Чехословакии, где достаточно часто они попадали в объективы фото- и кинокамер. И только в 1969 из бросили в бой на Даманском.

Кстати, в последний раз по брусчатке Красной площади эти бронемашины прошли в 1974 году. В 1975-76 гг. Парады проводились без танков, а в 1977 году впервые показали Т-72.

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