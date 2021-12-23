Военнослужащие ВВО получили на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба"

Военнослужащий с ПЗРК "Верба" во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод".

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа в Бурятии получили на вооружение новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сообщает пресс-служба ВВО.

"Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", которые поступили в соединение. Зенитчики пройдут интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Перед тем как приступить к практическим тренировкам, военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК.

После этого на полигоне учебного центра ПВО военнослужащие развернут комплекс. Также военнослужащие отработают обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих низколетящие малозаметные цели условного противника - крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты.

Новейший ПЗРК "Верба" предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Автоматизированная система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".