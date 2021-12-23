Первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Хрупало рассказал о его уникальности

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уникальность комплекса ПРО "Абакан" заключается в сочетании в нем ракет от комплекса "Антей-4000" и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Комплекс "Абакан" создан для заказчика с Ближнего Востока и впервые представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2021.

Зенитная ракетная система "Антей-4000" создана на базе С-300В4.

"Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы "Антей-4000" и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика", - сказал Хрупало.

Он напомнил, что инозаказчик хотел не многоцелевой комплекс типа С-300 или С-400 которые являются многоцелевыми и способны работать как по крылатым ракетам, так и по аэродинамике на средних и больших высотах и по баллистическим целям. Требовался узкоспецифический комплекс, который работает только по баллистическим целям, имеет минимальное количество боевых средств, минимальное количество боевого расчета и должен быть полностью автоматизирован.

Хрупало отметил, что конструкторы концерна выполнили эту задачу в кратчайшие сроки с учетом российского опыта производства комплексов ПВО и ПРО.

Комплекс рассчитан на поражение баллистических целей. Речь идет об одноступенчатых ракетах с небольшой скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. В космосе они могут развивать скорость и три, и четыре километра в секунду, но в плотных слоях атмосферы скорость свыше 2,5 километра в секунду не бывает из-за сопротивления воздуха.

При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.