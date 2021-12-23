Министр обороны Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Лондон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.

"Я по-прежнему глубоко озабочен наращиванием российских сил на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - цитирует минобороны Великобритании заявление Уоллеса.

Отмечается, что Великобритания и НАТО едины в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.