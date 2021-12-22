Назначен новый руководитель BrahMos Aerospace

Как стало известно 20 декабря 2021 года, заслуженный индийский ученый Атул Динкар Ране (Atul Dinkar Rane) был назначен новым генеральным директором российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace, занимающегося разработкой и производством сверхзвуковых ракет.

Генеральный директор BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране (с) BrahMos Aerospace

Атул Динкар Ране несколько десятилетий работал в индийской государственной Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) и внес заметный вклад в создание индийских образцов бортового радиоэлектронного оборудования, в частности боротовых компьютеров, а также в разработку методик тестирования аппаратного и программного обеспечения для индийских вооружений и военной техники. Он принимал участие в программах разработки сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты BrahMos PJ-10, баллистической ракеты Agni-I, зенитного ракетного комплекса средней дальности Akash и других систем.

В качестве сотрудника Посольства Индии в Москве г-н Ране занимался вопросами технологического сотрудничества двух стран и активно продвигал совместные проекты.