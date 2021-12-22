Войти
bmpd.livejournal.com

Назначен новый руководитель BrahMos Aerospace

211
0
0

Как стало известно 20 декабря 2021 года, заслуженный индийский ученый Атул Динкар Ране (Atul Dinkar Rane) был назначен новым генеральным директором российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace, занимающегося разработкой и производством сверхзвуковых ракет.

Генеральный директор BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране (с) BrahMos Aerospace

Атул Динкар Ране несколько десятилетий работал в индийской государственной Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO) и внес заметный вклад в создание индийских образцов бортового радиоэлектронного оборудования, в частности боротовых компьютеров, а также в разработку методик тестирования аппаратного и программного обеспечения для индийских вооружений и военной техники. Он принимал участие в программах разработки сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты BrahMos PJ-10, баллистической ракеты Agni-I, зенитного ракетного комплекса средней дальности Akash и других систем.

В качестве сотрудника Посольства Индии в Москве г-н Ране занимался вопросами технологического сотрудничества двух стран и активно продвигал совместные проекты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Agni БР
Akash
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
Проекты
ИТ
Похожие новости
12.09.2018
Прицельный экспорт
21.02.2011
Чтобы не увидеть пятки убегающего конкурента
30.03.2009
Дели обрел собственное зенитно-ракетное "Небо". В части ПВО вооруженных сил Индии начал поступать ЗРК "Акаш"
11.01.2008
Основные результаты деятельности МО Индии в военно-технической сфере в 2007 году
19.07.2007
КЛЮЧИ ОТ РОДНОГО "НЕБА". ОБЗОР ПРОГРАММ СОЗДАНИЯ ИНДИЕЙ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:32
  • 1126
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных