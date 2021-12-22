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ТАСС

Экипажи МКС примут участие в экспериментах по подготовке полета на Марс

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Экипаж 62-й экспедиции МКС Эндрю Морган, Олег Скрипочка и Джессика Меир
Экипаж 62-й экспедиции МКС Эндрю Морган, Олег Скрипочка и Джессика Меир.
Источник изображения: © Роскосмос

В ходе экспериментов планируется задержка связи и возвращение экипажа на Землю без спасателей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Международная космическая станция станет симулятором по подготовке полета на Марс, в ходе экспериментов планируется задержка связи и возвращение экипажа на Землю без спасателей. От этом сообщил во вторник журналистам заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

"У нас всякие интересные проекты в рамках ISS for Mars (МКС для Марса - прим. ТАСС). [Они] уже начались с точки зрения разработки сценариев. <…> Даже планируется такой вариант, что экипаж после возвращения на Землю проведет день-два возле спускаемого аппарата, то есть к нему спасатели не подойдут. Там будет доставлено оборудование, что они якобы только что выполнили посадку на поверхность планеты, Луна или Марс не имеет значения, для того, чтобы отработать вопросы деятельности, активности и вообще оценить работоспособность, какой объем задач они могут выполнять", - сказал Котов.

Кроме того, на МКС будут отработаны вопросы автономности: на станции до пяти минут планируется задержка связи, чтобы посмотреть насколько меняется взаимодействие экипажа и центра управления полетом на Земле, а также насколько способен экипаж работать автономно.

"МКС будет являться неким симулятором для полета к Марсу", - подчеркнул Котов.

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