Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера

Как семейство Су-30 может второй раз завоевать мировой рынок боевой авиации

Наиболее успешным на мировом рынке отечественным истребителем постсоветского времени является семейство Су-30. 2021 год ознаменовался новым этапом развития семейства. Об истории Су-30 и его новых перспективах - в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

Хотя современный вид программа Су-30 приобрела уже в российские времена, родилась машина с таким индексом в последние годы существования СССР. В ее основе лежало желание создать новый барражирующий перехватчик для войск ПВО страны.

Из-за больших просторов, порой плохо покрытых аэродромной сетью (особенно на севере и восточнее Урала), в ПВО всегда была ниша для машины с высокой длительностью полета. Хрестоматийным представителем такого класса был Ту-128 - огромный самолет с взлетной массой за 40 тонн, сделанный на основе бомбардировщика. Во второй половине 1980-х годов они уже устарели и снимались с вооружения. МиГ-31 обладал выдающимися скоростными и высотными характеристиками, но не был оптимален к длительному патрулированию на «обычных» высотах и скоростях.

В данном случае платформа Су-27 оказалась так удачна для длительного патрулирования, что решили еще больше усилить ее возможности за счет создания на базе учебно-боевой двухместной «спарки» Су-27УБ перехватчика с высокой длительностью полета.

Отличия новой модификации, первоначально получившей индекс Су-27ПУ, от обычных машин были не слишком велики: установлена система дозаправки в воздухе, улучшенные системы навигации, управления вооружением и связи. После самолет назвали Су-30. С 1992 года запустили в серию - первоначально очень небольшую.

Потом машину решили еще раз модернизировать. Возможно, тут сыграл роль анализ недавней «Бури в пустыне», в которой хорошо показал себя именно ударный американский F-15E (также сделанный на основе истребительной «спарки»). Так или иначе, но очень быстро началась разработка уже на базе Су-30 многоцелевой машины с расширенными ударными возможностями.

«Индийская» модернизация против «китайской»

Активная работа привела к результату - в 1996 году был подписан судьбоносный контракт с Индией на первые Су-30МКИ («Модернизированный коммерческий индийский»), а в 1998 году - с Китаем на Су-30МКК («Китайский»).

Таким образом, в истории Су-30 есть две совершенно разнонаправленные «ветви» развития, имеющие только общего предка в виде самой первой «спарки» на базе Су-27. Машины этих ветвей производились на разных заводах, для разных зарубежных клиентов (отечественные ВВС закупали и те, и те) и развивались автономно.

Су-30МКК отличался относительно небольшим количеством изменений по сравнению с оригиналом и производился на Комсомольском авиазаводе (КнААЗ). От простых двухместных Су-27УБ его проще всего отличить по более высокому хвостовому вертикальному оперению с прямой, а не «срезанной» верхней кромкой. Эти машины ориентировались на выполнение ударных задач, были относительно недороги и быстро разработаны. Дальнейшим его развитием стал Су-30МК2 с улучшенным бортовым оборудованием и расширенным набором вооружения.

Хотя первый контракт с Китаем был подписан позже, чем с Индией, поставки начались с 2000 года - на два года раньше, чем у Су-30МКИ. Соотношение цена-качество привлекло многих клиентов - только Китай купил сто истребителей, а еще были заказы Венесуэлы (24 шт.), Вьетнама (60 шт.), Индонезии (11 шт.), Уганды (6 шт.).

Еще двадцать истребителей этой ветки развития под индексом Су-30М2 купила Россия - в первую очередь они использовались как замена Су-27УБ.

«Иркутские» же Су-30 для Индии были куда сложнее, дороже и - как ни удивительно - оказались благодаря этому более успешны. Самолет получил кардинально обновленное бортовое оборудование, двигатели с управляемым вектором тяги и хорошо заметное внешнее отличие: переднее горизонтальное оперение, ПГО (небольшие «крылышки» перед основным - нужны для дополнительной подъемной силы в носовой части, улучшения маневренности и аэродинамики в целом).

Все это потребовало значительного времени на доработку, но стоило того - получился не просто истребитель, получивший ударные функции (как тот же F-15E), но и радикально повысивший маневренность.

Это было оценено по достоинству - Индия закупила к текущему моменту 272 машины (фантастическое количество не только для тяжелого истребителя, но и просто для машины четвертого поколения), Малайзия - 18, Алжир - 58 (поставки продолжаются).

Машина создавалась с привлечением ведущих производителей БРЭО (Бортового радиоэлектронного оборудования) из стран, с которыми в тот момент Москва активно сотрудничала (в первую очередь нужно упомянуть Францию и Израиль), привлекались к сотрудничеству и местные фирмы.

Су-30СМ2 как новый этап

Когда встал вопрос обновления матчасти российской военной авиации неудивительно, что взоры обратились не только на Су-35 (производство которого надо было еще осваивать и лечить машину от «детских болезней»), но и на идеально отработанный в серии и «вылизанный» иркутский Су-30. В краткие сроки был создан вариант для национального заказчика под индексом Су-30СМ, его поставки были начаты с 2012 года.

На первом этапе для ВКС России и морской авиации ВМФ России было закуплено в сумме 116 машин. Кроме того, истребитель, идеальный по соотношению цена-качество, был выбран в качестве «единого истребителя ОДКБ» - его закупил Казахстан (идут поставки, планируется не менее 36 машин), Армения (4 машины), Белоруссия (идут поставки, планируется не менее 12 машин). Истребитель активно предлагается на экспорт, теперь под индексом Су-30СМЭ, реализуется в частности контракт на поставки Мьянме.

В 2020 году был подписан новый контракт с МО России на машины новой модификации Су-30СМ2. В условиях повысившейся закрытости закупок точное количество не озвучивалось (тем более это было большое пакетное подписание контрактов на различную авиатехнику), но публиковались оценки о минимум 21 Су-30СМ2 только для ВМФ.

Вероятно, сегодня мы имеем дело с почти столь же этапным периодом в развитии семейства, как и создание Су-30МКИ. Если создание Су-30СМ1 ограничивается модернизацией бортового радиоэлектронного оборудования (в частности заменой ряда оставшихся от более «тихих времен» иностранных компонентов) и расширением номенклатуры вооружения, то на Су-30СМ2 должен быть установлен новый двигатель, аналогичный (или близкий) используемому на Су-35С.

Новая силовая установка отличается большей мощностью, что позволит не только и не столько улучшить летные характеристики, а еще и повысить энергетические возможности самолета в смысле электропитания, а это позволит поставить например более мощную радиолокационную станцию

- в первую очередь источники говорят о «Ирбисе», мощнейшей станции Су-35С, но возможно на деле это будет родственная ей система.

Новый Су-30 можно будет еще лучше продвигать на экспорт вместе с Су-35 как пакетное предложение. Кроме того, можно будет предложить модернизацию покупателям Су-30 - той же Индии. Нью-Дели год за годом погружается все дальше в проблему старения своего парка.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Александр Ермаков