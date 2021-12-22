Борис Обносов получил звание Героя России

Указом Президента Российской Федерации № 714 от 20 декабря 2021 года за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, генеральному директору АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову присвоено звание Героя Российской Федерации. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) поздравляет Бориса Викторовича с заслуженной высокой наградой!

Генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов (с) Пресс-служба КТРВ