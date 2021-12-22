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Известия.ru

Шойгу заявил о росте напряженности у границ России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Военно-политическая обстановка в мире обостряется. Напряженность на западных и восточных рубежах России возрастает. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном сообщении коллегии военного ведомства.


Также Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Штаты сформировали в Европе «многосферную бригаду», на вооружение которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих. В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности», — сказал Шойгу.

На расширенном заседании коллегии Минобороны также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития, поэтому выступает за дипломатию.

Также российский лидер отметил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство.

По словам главы государства, если эта инфраструктура будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7−10 минут. А при размещении гиперзвукового оружия — до пяти.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. По его словам, Россия постоянно вынуждена как-то отвечать, но ситуация всё время ухудшается и деградирует.


20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

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