Северный флот в 2021 году обеспечивал безопасность морских коммуникаций России

По словам командующего СФ Александра Моисеева, эти задачи решались в ходе 10-го арктического похода

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Северный флот в 2021 году вел подготовку арктической группировки к обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ, сообщил командующий СФ Александр Моисеев журналистам во вторник.

"Основные усилия были сосредоточены на подготовке арктической группировки к обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации, как самостоятельно, так и во взаимодействии с пограничными сторожевыми кораблями, с которыми были отработаны совместные тактические учения", - сказал Моисеев.

По его словам, эти задачи решались в ходе 10-го арктического похода кораблей и судов СФ по морям Северного Ледовитого океана.

"Также были отработаны учения спасательной направленности, антитеррористического и противоэкстремистского характера по разрешению кризисных ситуаций в районе нефтяной платформы "Приразломная", в порту Дудинке. Проведены учения по обороне арктической островной зоны, высадке сил морского десанта на необорудованное побережье на острове Котельный и в бухте Тикси в Якутии", - сообщил военачальник.

10-й арктических поход продолжался 66 суток. За это время было пройдено 12 000 морских миль, выполнено 34 боевых упражнения, в том числе семь артиллерийских и две ракетные стрельбы, сказал Моисеев. Он напомнил, что для действий в Арктике на основе Кольской флотилии разнородных сил СФ сформирована группировка, состоящая в первую очередь из больших противолодочных и десантных кораблей, а также приданных сил морской пехоты.

Моисеев сообщил, что в 2021 году надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения выполнили задачи 26 дальних походов в различные районы Мирового океана, в основном в Арктику, Атлантику и Средиземное море. "Североморцы отработали задачи военно-морского присутствия и демонстрации флага, а также обеспечили безопасность гражданского судоходства в акватории Гвинейского залива", - сказал Моисеев.