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Известия.ru

Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета планируется начать в 2025 году. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Также он отметил, что отечественные авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи самолетов.

«Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов», — сказал он.

Кроме того, вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, формирование которой уже началось, заявил глава Минпромторга.

«В целях борьбы с возгораниями лесов в России и за ее пределами уже начинаем формировать спецотряд», — уточнил Мантуров.

Также планируется начать в 2023 году поставки самолета Ил-114, заявил он.

«По магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, начнем со следующего года передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 года — Ил-114», — отметил Мантуров.

20 декабря новейший российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate производства компании «Сухой» вошел в список 10 наиболее значимых достижений в сфере военной авиации за 2021 год.

Впервые самолет был представлен на авиасалоне МАКС-2021, зарубежная презентация истребителя прошла в ноябре на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Отмечалось, что он будет стоить порядка $25–30 млн.

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ОАЭ
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Checkmate
Ил-114
Ка-32
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