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РИА Новости

Военный эксперт о стрельбах в Японском море: несколько любопытных аспектов

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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка" в Финском заливе
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка" в Финском заливе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" провела стрельбы в Японском море. Их результаты прокомментировал в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" провела стрельбы в Японском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

На расстоянии одной тысячи километров крылатой ракетой "Калибр" была поражена наземная мишень на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Перед пуском ракеты подлодка совершила тактический маневр скрытного выхода в район стрельбы.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал результаты стрельбы.

"Стрельбы "Калибром" имеют несколько любопытных аспектов. Наши подводники еще раз подтвердили надежность и качество новейших вооружений. Которые, кстати, были опробованы в реальной боевой ситуации – мы "Калибрами" палили из Каспийского моря и доставали террористов (в Сирии) за тысячи километров. "Калибры" – это высокоточное оружие, ракеты бьют в цель практически со снайперской точностью", сказал военный эксперт.

Возможность поражать с подлодки цели в глубине континента "говорит о том, что эта подлодка универсальная – она способна работать как по подводным и надводным, так и по сухопутным целям", добавил Виктор Баранец.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в ноябре 2019 года. Подлодка оснащена зенитными комплексами "Стрела-3М", "Игла-1", "Верба", ракетами "Калибр", 3М54К и другими. Рабочая глубина судна составляет 240 метров, предельная – 300.

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Страны
Сирия
Япония
Продукция
3М-54
Проекты
636.3
Калибр КР
ТОФ
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