Военный эксперт о стрельбах в Японском море: несколько любопытных аспектов

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" провела стрельбы в Японском море. Их результаты прокомментировал в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" провела стрельбы в Японском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
На расстоянии одной тысячи километров крылатой ракетой "Калибр" была поражена наземная мишень на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.
Перед пуском ракеты подлодка совершила тактический маневр скрытного выхода в район стрельбы.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал результаты стрельбы.
Возможность поражать с подлодки цели в глубине континента "говорит о том, что эта подлодка универсальная – она способна работать как по подводным и надводным, так и по сухопутным целям", добавил Виктор Баранец.
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в ноябре 2019 года. Подлодка оснащена зенитными комплексами "Стрела-3М", "Игла-1", "Верба", ракетами "Калибр", 3М54К и другими. Рабочая глубина судна составляет 240 метров, предельная – 300.
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